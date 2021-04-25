شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 25-4-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الأحد 25-4-2021 ، استقرارا أمام الجنيه المصرى بداية تعاملات الأسبوع، مسجلا فى البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء ، 15.72 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية، بنك القاهرة، البنك التجار الدولى "cib" وبنك أبو ظبى الإسلامى فسجل 15.63 جنيه للشراء ، 15.73 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.