شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. والكيلو يتراوح بين 28-31 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 25-4-2021 استقرارا لجميع الأصناف في سوق العبور للجملة.

وقال مصطفى الفيومي - صاحب محل لبيع الدواجن الحية- إن الإقبال بدأ ينخفض تدريجيا في السوق وذلك بعد الاقتراب من منتصف الشهر الجاي، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن البيضاء تتراوح بين28-31 جنيها للكيلو.

وأضاف الفيومي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الدواجن المجمدة تراوحت بين 30-37 جنيها الكيلو، واستقرت أسعار الدواجن البلدى للمستهلك عند 33 جنيها للكيلو وسجلت كرتونة البيض "الأبيض" بين 33-35 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى 34 جنيها في المزرعة ويترواح السعر للمستهلك ببين 36-40 جنيها للكرتونة.