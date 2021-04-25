شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي: 1.5 مليار ريال تكلفة المرحلة الأولى من ملتقى "مدينة المعرفة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف الرئيس التنفيذي لشركة مدينة المعرفة الاقتصادية سامي بن عبد العزيز المخضوب أن تكلفة المرحلة الأولى من ملتقى مدينة المعرفة تبلغ 1.5 مليار ريال.

وأوضح المخضوب أن تمويل المرحلة الأولى من ملتقى مدينة المعرفة، سيتم عبر الموارد الذاتية وقرض بقيمة 782 مليون ريال، بحسب موقع قناة العربية.

ومشروع ملتقى مدينة المعرفة يعتبر وجهة فريدة من نوعها والأضخم في المدينة المنورة، ومتعدد الاستخدامات ويتكون من عناصرو يكاد يندر أن تكون متواجدة في مكان واحد، بحسب المخضوب.

يشار إلى أن شركة مدينة المعرفة الاقتصادية أعلنت مؤخرا، عن توقيعها مع صندوق التنمية السياحي وبنك الرياض (مجتمعين)، اتفاقية تمويل مشروع ملتقى مدينة المعرفة التي بموجبها يقدمان تمويلا مشتركا بقيمة 782 مليون ريال للمساهمة في تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ملتقى مدينة المعرفة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن ملتقى مدينة المعرفة يضم السوق التجاري والفندق والبوليفارد وتمتد فترة السداد إلى 13سنة، وتقدم الشركة ضمانات في شكل قطع أراض من محفظة الأراضي المملوكة لها.

وأضافت أن مبلغ التمويل يغطي نسبة 79% من تكلفة تطوير المشروع (غير شاملة لقيمة الأرض)، وعلى أن تستكمل الإجراءات الأخرى المرتبطة بتنفيذ التمويل خلال مدة 6 شهور مع الإشارة بأنه لا يوجد طرف ذو علاقة ضمن أطراف المذكرة.

والتمويل المقدم من قبل صندوق التنمية السياحي يأتي ضمن أهداف الصندوق الرامية لدعم الاستثمار في مجال السياحة والخدمات المرتبطة بها وتحفيز المستثمرين في القطاع الخاص من خلال دعم تمويل تنفيذ المشاريع السياحية في مختلف مناطق المملكة وتطوير مشاريع تساعد في تنمية القطاع السياحي وتوفر فرص عمل إضافية للشباب السعودي ضمن خطة المملكة لتطوير هذا القطاع وعلى ضوء رؤيتها الطموحة للعام 2030.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.