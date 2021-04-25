شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الودائع بالبنوك لـ5 تريليون و126 مليار جنيه نوفمبر الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع إجمالي الودائع بالبنوك، ليصل إلى 5 تريليون و126 مليار جنيه في شهر نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات حكومية، بينما سجل إجمالي الودائع نحو 4 تريليون و183 مليار جنيه في شهر نوفمبر عام 2019، بزيادة بلغت 943 مليار جنيه.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن الودائع الحكومية ارتفعت لتسجل 865 مليار جنيه في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 612 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 253 مليار جنيه، كما ارتفعت قيمة الودائع غير الحكومية لتصل إلى 4 تريليون و261 مليار جنيه في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 3 تريليون و570 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزادة بلغت 691 مليار جنيه.

ارتفعت السيولة المحلية والمعروض النقدي خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث ارتفعت السيولة المحلية لتصل إلى 4 تريليون و845 مليار جنيه، مقابل 4 تريليون و53 مليار جنيه في شهر نوفمبر عام 2019، بزيادة بلغت 792 مليار جنيه.

ورصدت البيانات ارتفاع المعروض النقدي، حيث بلغ نحو تريليون و133 مليار جنيه في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 961 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 172 مليار جنيه.

وأعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري، مؤخرا "الإصدار الثالث" نقلة نوعية فيما يتعلق بقواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، وكذلك قواعد تقديم خدمتى الإقراض والادخار الرقمى من خلال محفظة الهاتف المحمول.