شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. السجق 120-130 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 25 - 4-2021، استقرارا فى أسعار اللحوم البلدى بمحلات الجزارة والهايبر ماركت، حيث تراوح سعر اللحوم الكندوز بين 120-140 جنيها، و الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها، وسجلت اللحوم الضأن 130-150 جنيها للكيلو، و الجملي 100-120 جنيها للكيلو.

واستقر سعر كباب الحلة، عند 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو ، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

وكان المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أنه تم تنظيم نحو 118 منفذ بجميع أنحاء الجمهورية ، بخلاف المعارض الرئيسية ، مؤكدا علي مشاركة اكثر من 200 مورد من صانع و مستورد للسلع الرمضانية متضمنة الألبان ومنتجاتها، والبقول والحبوب، والمجمدات من لحوم ودواجن وأسماك، والزيوت والسمن والسكر، بالإضافة إلى العديد من السلع الاستهلاكية في المبادرة.

وأوضح أنه تم طرح كافة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين في المنافذ المباشرة أو المنافذ الموجودة داخل السلاسل التجارية الكبرى، بالتنسيق بين وزارة التموين والغرف التجارية وأصحاب السلاسل التجارية لخفض أسعار السلع الغذائية بأسعار معلنة ثابتة، ‏وأقل من أسعار الأسواق بنسبة تتراوح بين 15 و 35%، وبنفس السعر فى كافة المحافظات طوال ‏فترة المبادرة، مشيرا إلي أنه تم توفير أكثر من منفذ فى المحافظات ذات الكثافة ‏السكانية العالية.