شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة في الأسبوع الثالث من شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الثالث من شهر أبريل الجاري، بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 17.7%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 724.6 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.9%.

وحلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 675.1 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.2%، وفي المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 586.5 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 8%، وفي المركز الخامس شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 575.6 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 7.8%.

وجاء في المركز السادس، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 467.6 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.4%، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 409.2 مليون جنيه بنسبة 5.6%، وحل فى المركز الثامن شركة عربية أون لاين للوساطة الأوراق المالية بقيمة 324.3 مليون جنيه بنسبة 4.4%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا أرقام لتداول الأوراق المالية، وبلوم مصر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 312.8 مليون جنيه، و 286.3 مليون جنيه، بنسبة 4.3%، 3.9% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"، بنسبة 4.5% ليغلق عند مستوى 10600.07 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 10.48% ليغلق عند مستوى 2011.75 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعوداً بنحو 8.32%، مغلقًا عند مستوى 2942.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.49% مغلقًا عند مستوى 12893.34 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 1211.70 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 39.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 614.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 329.4 مليار جنيه إلى 343.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 100.9 مليار جنيه إلى 106.9 مليار جنيه بنسبة نمو 6%.