شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة في الأسبوع الثالث من شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر
وحلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 675.1 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 9.2%، وفي المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 586.5 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 8%، وفي المركز الخامس شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 575.6 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 7.8%.
وجاء في المركز السادس، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 467.6 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.4%، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 409.2 مليون جنيه بنسبة 5.6%، وحل فى المركز الثامن شركة عربية أون لاين للوساطة الأوراق المالية بقيمة 324.3 مليون جنيه بنسبة 4.4%.
وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا أرقام لتداول الأوراق المالية، وبلوم مصر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 312.8 مليون جنيه، و 286.3 مليون جنيه، بنسبة 4.3%، 3.9% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
وصعد رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 39.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 614.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 329.4 مليار جنيه إلى 343.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 100.9 مليار جنيه إلى 106.9 مليار جنيه بنسبة نمو 6%.