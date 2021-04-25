شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 25-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع في آخر جلساته، وسط استقرار تداولاته أعلى المستوى النفسي 10,000، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، ليحقق المؤشر مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.38% بما يعادل 38.72 نقطة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 10,360.00، وذلك طيلة استقراره أعلى مستوى 10,000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,000 ومستوى المقاومة 10,300.