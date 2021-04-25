شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 25-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم دار الأركان (4300) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم المحوري 9.64، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.31% بما يعادل 0.03 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 9.64، ليستهدف مستوى المقاومة 10.52.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.50 ومستوى المقاومة 10.30.