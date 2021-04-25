شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجوف في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 25-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أسمنت الجوف (3091) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.25% بما يعادل -0.18 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 13.54، ليستهدف مستوى المقاومة 16.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.54 ومستوى المقاومة 15.00.