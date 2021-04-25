شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 25-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم كيمانول (2001) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.14% بما يعادل 0.02 نقطة.

لذلك تظل توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 14.00، ليستهدف مستوى المقاومة 15.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 ومستوى المقاومة 15.20.