شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 25-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم زين السعودية (7030) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.27% بما يعادل 0.04 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 15.20.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 15.20، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 16.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.62 ومستوى المقاومة 15.50.