شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الخدمات التجارية والمهنية يتلقى دفعة إيجابية – تحليل صباحي – 25-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد مؤشر قطاع الخدمات التجارية والمعنية (TCPI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.28% بما يعادل 11.619 نقطة، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية جانبية على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 4,102.18، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 4,362.83.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4,000.00 ومستوى المقاومة 4,200.00.