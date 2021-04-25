شكرا لقرائتكم خبر عن البلاد يؤكد على اختراقه مقاومة مهمة – تحليل صباحي – 25-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم البلاد (1140) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع على اختراق مستوى المقاومة المهم 35.73، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.55% بما يعادل 0.20 نقطة، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 35.73، ليستهدف مستوى المقاومة 38.43.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.30 ومستوى المقاومة 38.43.