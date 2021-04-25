شكرا لقرائتكم خبر عن العربي الوطني يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 25-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم العربي الوطني (1080) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 21.70، محققاً مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.19% بما يعادل 0.04 نقطة، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 21.70، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 22.48.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.00 ومستوى المقاومة 22.00.