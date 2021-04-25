شكرا لقرائتكم خبر عن التموين يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 25-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم التموين (6004) في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب طفيفة في جلسة اتسمت بالتذبذب بلغت نسبتها 0.13% بما يعادل 0.10 نقطة، وسط تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه هابط في وقت سابق على المدى القصير، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 74.80، ليستهدف مستوى المقاومة 78.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 74.80 ومستوى المقاومة 78.00.