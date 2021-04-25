شكرا لقرائتكم خبر عن حملة "الميلون ريادي " تهدف لرفع مهارات الشباب فى ريادة الاعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف حملة المليون ريادي، و التى أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلي تأهيل مليون رائد أعمال بحلول عام 2030، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.

وتاتى حملة مليون ريادى، برعاية بنك مصر والبنك الأهلي، بهدف بناء قدرات الشباب ورفع مهاراتهم فى مجال ريادة الأعمال.

وتستهدف الشباب المصري من جميع الأعمار والفئات؛ توفر البرنامج التدريبي الكامل عبر الإنترنت مع توفير مدربين على أعلى مستوى، وبرامج تدريبية خاصة بريادة الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية، ويحصل المتدرب على شهادة إتمام الدورة التدريبية بنهاية البرنامج.

وينقسم البرنامج التدريبي، إلى 3 مراحل؛ تشمل المرحلة الأولى التعرف على نموذج العمل التجاري للشركات الناشئة، اختبار فكرة الشركة الناشئة، الإدارة المالية للشركات الناشئة، تطوير الأعمال للشركات الناشئة، بناء العلامة التجارية للشركات الناشئة، مهارات القيادة الفعالة لرواد الأعمال، جاهزية الشركة الناشئة للإستثمار، ومن فكرة إلى مشروع في 30 يوم .

وتضم المرحلة الثانية، التعرف على قانون الاستثمار المصري وتأسيس الشركات، الضرائب المصرية والتأمينات الإجتماعية والتزامات الشركة الناشئة، تعيين واختيار الموظفين في الشركات الناشئة، إدارة مراحل النمو وتطور الشركات الناشئة، بناء وتطوير فرق العمل في الشركات الناشئة، إدارة المشروعات في الشركات الناشئة، زيادة رأس المال والتمويل للشركات الناشئة، واتخاذ القرارات وحل المشكلات لرواد الأعمال.

ومن ضمن البرامج التدريبية لحملة المليون ريادي، "التعرف على مهارات القيادة الفعالة"، من خلال تعريف المشارك بعدد من العناصر المتمثلة في التعرف على كيفية إدارة فريق فعال، تفويض فعال لتمكين الفريق، التوازن صحي بين العمل والحياة، فهم النظريات الأكاديمية المحيطة بأساليب وتقنيات القيادة، بناء مجموعة واسعة من الأدوات العملية، والتعرف على الفرق بين تفويض الأنماط والأنماط المناسبة لكل موقف.

ويهدف البرنامج التدريبي "بناء نموذج العمل" ، إلى فهم معنى نماذج الأعمال وأهميتها، إلى جانب التعرف على اللبنات التسعة التي تشكل أي عمل تجاري، التعرف على كيفية رسم فكرة المشروع باستخدام لوحة نموذج العمل، تعلم كيفية تحليل نماذج الأعمال الحالية، توصيل فكرة العمل بشكل أكثر فعالية، فضلًا عن إشراك الشركاء والعملاء وأصحاب المصلحة المختلفين في بناء نموذج عمل ناجح.

كما يهدف برنامجي "اختبار الفكرة للشركات الناشئة والعلامة التجارية للشركات الناشئة"، إلى تمكين المشارك من تحديد العميل المستهدف كمحترف، التعرف على أفضل التقنيات للعثور على أسماء العلامات التجارية اللاصقة، تعلم أساسيات الألوان والطباعة لاختيار التركيبة المناسبة للعلامة التجارية، استخدام الصور لزيادة السعر والحفاظ على تجربة علامة تجارية متسقة، تصميم شعار رائع المظهر على الميزانية، تصميم العلامة التجارية كالمحترفين من خلال إنشاء لوحة مزاجية.

ومن خلال دراسة برنامجي "من فكرة إلى مشروع في 30 يوم"، "وتطوير الأعمال في الشركات الناشئة"، سوف يتعلم المشارك بإكمال هذه الدورة؛ مقدمة وتطوير عقلية هجومية - فهم وظيفة BD وتطوير عقلية للنجاح، الاستراتيجية - أداء عمليات تدقيق الرافعة المالية ، وخيارات الاستراتيجية ، واختيار استراتيجيتك، واختيار تكتيك الصفقة الأولى، التواصل - عزل أصحاب المصلحة الرئيسيين، والبريد الإلكتروني البارد، والمكالمات الباردة، وإتقان تحويل التفويضات إلى اجتماعات، الترويج القوي - الاجتماعات الأولى، وتحديد المواقع.

وتتضمن البرامج التدريبية موضوع "الإدارة المالية للشركات الناشئة"، ومن خلال دراسته يتم توضيح أن التمويل هو أحد المكونات الرئيسية للشركات الناشئة الناجحة، حيث يتم التدريب على المعرفة المالية الأساسية اللازمة لبدء وتشغيل الشركات الناشئة لأصحاب المشاريع أو رواد الأعمال المحتملين الذين لم يتخصصوا في التمويل، ويتعلم طلاب هذه الدورة قراءة وفهم البيانات المالية مثل الميزانيات العمومية وبيانات الدخل وبيانات التدفق النقدي، كما سيمارسون التخطيط المالي البسيط.