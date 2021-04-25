شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 25-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر تداولات الخميس الماضي منخفضا عند مستوى 6580 نقطة، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 6590 نقطة، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 6570 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لاعلى مرة اخرى للوصول لمستوى المقاومة 6750 نقطة، شرط ثبات المؤشر اعلى مستوى 6550 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,581 بينما مستوى المقاومة هو 6,595 نقطة