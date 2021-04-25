شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 25-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 10844 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، ويلامس المؤشر حاليا خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل المكسور لاسفل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على المؤشر لاسفل للوصول لمستوى الدعم 10600 نقطة، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 11000 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,824 بينما مستوى المقاومة هو 10,871 نقطة