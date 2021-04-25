شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الأول (QFBQ) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 25-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقريرنا الاخير منتصف الشهر الحالي، حيث اغلق عند مستوى 1.926 ريال، في ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك فالانظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم 1.86 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.97 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.90 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.95 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط