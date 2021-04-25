شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للتنمية (UDCD) يخسر مكاسب الاسبوع الماضي -تحليل صباحي- 25-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال الاسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1.632 ريال، منخفضا لثاني جلسة على التوالي، كما يعكس مؤشر القوة النسبية استمرار الانخفاض الحالي كعملية جني ارباح في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 1.59 ريالكمستوىاول ثم 1.50 ريال كمستوى ثان، حيث اطلق اشارة بيع، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 1.70 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.61 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.65 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط