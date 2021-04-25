الاقتصاد

البنك التجاري (CBQK) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 25-04-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 5.348ريال، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من عمليات جني الارباح للوصول لمستوى الدعم عند 5 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.55 ريال.
 
 ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.32 ريال وبين مستوى المقاومة هو 5.36 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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