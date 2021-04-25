شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري (CBQK) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 25-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 5.348ريال، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من عمليات جني الارباح للوصول لمستوى الدعم عند 5 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5.55 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.32 ريال وبين مستوى المقاومة هو 5.36 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط