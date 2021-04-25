شكرا لقرائتكم خبر عن كامكو (KAMCO) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 25-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات الخميس الماضي عند مستوى 93 فلس، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 89.90 فلس، بالتزامن مع ظهور اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 84 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 95 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 86.8 فلس وبين مستوى المقاومة هو 92.2 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط