شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ب (GBK) يكون نموذج ايجابي -تحليل صباحي- 25-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى خلال جلسة الخميس الماضي ليغلق عند مستوى 208 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى205 فلس، كما كون السهم نموذج "Bullish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية الايجابية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا في الاجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 214 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 205 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 207 وبين مستوى المقاومة هو 210 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد