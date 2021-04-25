شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل خليج (GFH) ينخفض مرة اخرى -تحليل صباحي- 25-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 58.20 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، وملامسا للحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" وهو ما يشير الى امكانية تراجع السهم للوصول لمستوى الدعم 55 فلس كمستوى اول ثم 50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 61 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 56.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 60.1 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط