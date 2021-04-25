شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلات (FACIL) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 25-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال جلسة الخميس الماضي ليغلق عند مستوى 190 فلس، وهو المستوى الذي توقعنا الوصول اليه في تقريرنا الاخير منتصف الشهر الحالي، كما نلاحظ ظهور اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 180 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 193 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 188.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 191.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط