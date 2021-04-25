شكرا لقرائتكم خبر عن المعامل (KCPC) مازال الاداء سلبي -تحليل صباحي- 25-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقاريرنا السابقة خلال الاسبوع الحالي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 563 فلس، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 500 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 590 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 600 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 559.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 566.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط