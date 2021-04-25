شكرا لقرائتكم خبر عن المباني (MABANEE)يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 25-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه جني الارباح كما توقعنا في تقريرنا الاخير منتصف الشهر الحالي، حيث اغلق الاسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 700 فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 680 فلس كمستوى اول ثم 645 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 715 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 693 فلس وبين مستوى المقاومة هو 703 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط