شكرا لقرائتكم خبر عن الديره (ALDEERA) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 25-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 195 فلس، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم 170 فلس خلال الايام والاسابيع القادمة،شرط بقاء السهم اسفل مستوى 215 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 188.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 197.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط