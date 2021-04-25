شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 124 منشأة غذاء مخالفة وإيقاف 18 خط إنتاج خلال مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ما يزيد على 11.7 ألف جولة تفتيشية نفذتها الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء على المنشآت الخاضعة لإشرافها خلال مارس الماضي، أسفرت عن رصد 1155 مخالفة، وإغلاق 124 منشأة، بالإضافة إلى تغريم 531 منشأة أخرى لمخالفتها أنظمة الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن مفتشيها وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، أوقفوا 18 خط إنتاج، إلى جانب رصدهم 137 منشأة تزاول النشاط دون ترخيص.

وبلغت كمية المواد الغذائية والمياه المضبوطة 2.119.262 كجم، و4860 عبوة مبيد، و25.500 كجم من الأعلاف، و101.767 عبوة مستحضر صيدلاني، و11.346.682 جهازا طبيا، و1.483.939 عبوة منتج تجميلي.

وأشارت الهيئة إلى أنه جرى ضبط تلك الكميات خلال الزيارات والحملات الروتينية والتفتيشية على منشآت الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، ومنشآت الأعلاف والمبيدات والتجميل.

وأجرت (الغذاء والدواء) خلال مارس ثلاث حملات تفتيشية شملت الرقابة على (البيانات التغذوية - الدهون المهدرجة - ادعاءات السكر على بطاقة العصائر)، والحملة التفتيشية على الصيدليات البيطرية، بالإضافة إلى حملة (خطة الرصد الالكتروني لاستهداف منتجات التنحيف والتسمين)، أسفرت عن رصد 349 رابطا الكترونيا، 285 منها مخالف.

وبينت أنها غرمت 531 منشأة، وتصدرت منشآت الغذاء الأكثر مخالفة بواقع 403، يلي ذلك مخالفة نظام المستحضرات البيطرية بواقع 50 مخالفة، ثم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية العشبية بـ 46 منشأة، ثم نظام منتجات التجميل ونظام الأعلاف، مشيرة إلى أن المخالفة التي سجلتها كأكثر تكرارا في نظام الغذاء هي مخالفة عدم الحصول على أذونات الاستيراد للمنتجات الغذائية قبل الاستيراد، إذ تم ضبط 188 مخالفة، يلي ذلك مخالفات عدم الالتزام باشتراطات الترخيص للمنشأة في نظام منتجات التجميل، ثم مخالفة تداول مستحضر بيطري غير مسجل في نظام المستحضرات البيطرية، فمخالفة عدم توفر الأدوية في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.

وفيما يخص منافذ المملكة، فقد ورد إلى الهيئة خلال مارس 37.148 إرسالية، 28.187 منها تم التعامل معها عن طريق مفتشي (الفسح المركزي)، إذ جرى فسح 27.346 إرسالية مباشرة دون معاينة، و9470 إرسالية فسحت بمعاينة، فيما جرى رفض 332 إرسالية، وبلغت المنتجات المفسوحة 95.374 منتجا، فيما رفض 929 منتجا.

جولات لمتابعة الغذاء والدواء خلال مارس

11.727 جولة تفتيشية

رصد 1155 مخالفة

إغلاق 124 منشأة

تغريم 531 منشأة

إيقاف 18 خط إنتاج

ضبط 137 منشأة دون ترخيص

المضبوطات المخالفة:

2.119.262 كجم مواد غذائية ومياه

4860 عبوة مبيد

25.500 كجم أعلاف

101.767 مستحضرا صيدلانيا

11.346.682 جهازا طبيا

1.483.939 منتجا تجميليا