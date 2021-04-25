أنشطة وتراخيص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قطاع الخدمات البريدية، عنوان ورشة عمل عقدتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر الاتصال المرئي أخيرا؛ لتسليط الضوء على الإجراءات النظامية لممارسة أنشطة القطاع في المملكة، بحضور مجموعة من المهتمين والمستثمرين وممثلي عدد من المنشآت العاملة في المجال. وجرى خلال الورشة استعراض مهام الهيئة التنظيمية والرقابية لقطاع الخدمات البريدية والشركات المرخصة في المملكة لتقديم هذه الأنشطة، والوثائق التنظيمية لخدمات نقل الطرود البريدية، وأنواع التراخيص وخدمة إصدارها الكترونيا عبر الموقع الالكتروني للهيئة، إضافة إلى رحلة المستثمر في هذا القطاع وذلك سعيا إلى تطوير تلك الخدمات وتحسين تجربة المستثمر بها.



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