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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جولة تفتيشية نفذتها الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة، خلال الأسبوع الماضي، على المولات ومراكز وورش صيانة وخدمة السيارات والمراكز التجارية، للتأكد من التزام تلك المنشآت من تطبيق الاشتراطات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا وجرى خلال الجولة ضبط عدد من المخالفات وتحرير الغرامات الفورية بحق المخالفين، في حين جرى مباشرة 2843 بلاغا تجاريا يختص بحماية المستهلك. وفي شأن متصل، وزعت الفرق التفتيشية المنشورات الخاصة بالحملة التصحيحية لمكافحة التستر التجاري على المنشآت، فيما تؤكد الوزارة استمرار جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات و الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتزامها بأنظمة الوزارة لحماية المستهلك.

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