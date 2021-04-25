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وجرى خلال الجولة ضبط عدد من المخالفات وتحرير الغرامات الفورية بحق المخالفين، في حين جرى مباشرة 2843 بلاغا تجاريا يختص بحماية المستهلك.
وفي شأن متصل، وزعت الفرق التفتيشية المنشورات الخاصة بالحملة التصحيحية لمكافحة التستر التجاري على المنشآت، فيما تؤكد الوزارة استمرار جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات و الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتزامها بأنظمة الوزارة لحماية المستهلك.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.