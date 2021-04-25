السعودية و4 دول تؤسس منتدى الحياد الصفري للمنتجين

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وأكد مصدر مسؤول في الوزارة أن تغير المناخ هو تحد للعالم كله، وأن المملكة ملتزمة بالتطبيق الكامل لاتفاقية باريس، التي تأخذ في الاعتبار حقوق الدول وواجباتها، وتركز على ظروفها الوطنية الخاصة، وتقر بأن هناك طرقا واستراتيجيات وطنية مختلفة لتخفيض وإزالة الانبعاثات، ولهذا السبب دعت المملكة إلى تبني الاقتصاد الدائري للكربون الذي يمثل نهجا شاملا ومتكاملا وجامعا وواقعيا، يعمل على إدارة الانبعاثات.
وأوضح المصدر أن الهدف العام لاتفاقية باريس هو تعزيز الاستجابة العالمية في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تكون هناك منهجية شاملة تراعي الظروف الوطنية والإقليمية المختلفة.
وقد جاء في بيان مشترك لأعضاء المنتدى أن كندا والنرويج وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، الذين يمثلون، مجتمعين، 40 % من الإنتاج العالمي من البترول والغاز، سيجتمعون لتشكيل منتدى تعاوني سيطور استراتيجيات عملية للوصول بالانبعاثات إلى الحياد الصفري، تشمل الحد من انبعاثات الميثان، وتعزيز نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وتطوير ونشر تقنيات الطاقة النظيفة واحتجاز الكربون وتخزينه، وتنويع مصادر دخل لا تعتمد على إيرادات المواد الهيدروكربونية، وإجراءات أخرى تتوافق مع الظروف الوطنية لكل دولة.
وأضاف المصدر المسؤول أن المملكة هي من أشد المناصرين للدور الذي تؤديه التقنية والابتكار في الجهود الرامية إلى تخفيض وإزالة الانبعاثات، ومساعدة العالم على تحقيق هدف الحياد الصفري. وسيتطلب الوصول إلى هذا الهدف الصعب تعاون كل أعضاء المجتمع الدولي بشأن جميع الحلول الممكنة.
منتدى الحياد الصفري للمنتجين
- هو منصة تناقش كيفية دعم تطبيق اتفاقية باريس للتغير المناخي.
- يتكون من السعودية وأمريكا وقطر وكندا والنرويج.
- سيطور استراتيجيات للوصول بالانبعاثات إلى الحياد الصفري.
- الأعضاء مجتمعون يمثلون 40 % من الإنتاج العالمي للبترول والغاز.
6 استراتيجيات للوصول بالانبعاثات إلى الحياد الصفري:
- الحد من انبعاثات الميثان.
- تعزيز نهج الاقتصاد الدائري للكربون.
- تطوير ونشر تقنيات الطاقة النظيفة.
- تطوير تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه.
- تنويع مصادر دخل لا تعتمد على المواد الهيدروكربونية.
- إجراءات أخرى تتوافق مع الظروف الوطنية لكل دولة.
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