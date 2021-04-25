شكرا لقرائتكم خبر الترخيص لـ 102 مصنع جديد.. و2146 عاملا سعوديا يدخلون القطاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 102 ترخيص صناعي جديد خلال مارس الماضي برأسمال يبلغ 15.23 مليار ريال، وبنسبة نمو سنوي بلغت 55 % مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق 2020.

وأوضح تقرير المؤشرات الصناعية، الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية، أن قرابة 39 مصنعا بدأت الإنتاج خلال الشهر الماضي، بنسبة نمو تقدر بـ 26 % مقارنة بالشهر السابق، في حين شهد حجم الاستثمار في المصانع الجديدة التي بدأت الإنتاج نموا بنسبة 681 %، مقارنة بالشهر السابق.

وأشار التقرير إلى أن القطاع الصناعي شهد خلال الشهر نفسه دخول قرابة 2146 عاملا سعوديا، في حين بلغ عدد العمالة الوافدين الداخلين للقطاع قرابة 826 عاملا، كما شهد القطاع ارتفاعا بعدد المنشآت الصناعية القائمة حتى الآن بالوصول إلى958.9 منشأة، وبحجم استثمار يقدر بـ 1.123 تريليون ريال.

وأكد أن 90 %من إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج كانت ذات استثمار وطني، تتصدرها المصانع العاملة في صنع منتجات المعادن اللافلزية بعدد 10 مصانع، في حين شكلت المصانع الصغيرة التي بدأت الإنتاج خلال المدة نفسها قرابة 72 % من إجمالي عدد المصانع التي تركزت معظمها في مدينة الرياض بعدد 22 مصنعا.

وأوضح تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن المصانع العاملة في منتجات المعادن اللافلزية الأخرى شكلت النسبة الأكبر من أنشطة التراخيص الجديدة الصادرة خلال شهر مارس 2021، بـ 21 مصنعا، تليها مصانع المنتجات الغذائية والمصانع العاملة في صنع منتجات المعادن المشكلة بـ14 مصنعا لكل منهما، ثم مصانع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ11 مصنعا، بينما سجلت المصانع العاملة في صنع الورق ومنتجاته النسبة الأقل بـ 7 مصانع.

وتصدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري أهم المؤشرات لحركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، وحجم الوظائف التي يجذبها القطاع.

المؤشرات الصناعية لمارس 2021

التراخيص الجديدة 102 ترخيص

عدد المصانع التي بدأت الإنتاج الفعلي 39 مصنعا

حجم الاستثمار في المصانع الجديدة 15.23 مليارا

عدد العمالة المرخصة للمصانع الجديدة 3970 عاملا

إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء 9958 منشأة

التغير في عدد العاملين بالقطاع الصناعي + 2972

التغير في عدد العاملين السعوديين + 2146

التغير في عدد العاملين الوافدين + 826

المنشآت الصناعية حسب نوع النشاط

صنع المنتجات الغذائية 14

صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى 21

صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات 14

صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات 7

الصناعات التحويلية الأخرى 6

صنع الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر 3

صنع الأثاث 4

صنع الورق ومنتجات الورق 7

صنع الفلزات القاعدية 2

صنع المعدات الكهربائية 3

صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 11

الأنشطة الأخرى 13