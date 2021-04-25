فرص استثمارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عنها الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة عبر منصة استثمارات المدينة، للمشاركة من قبل القطاع الخاص، للإسهام في التنمية والخدمات المقدمة في المنطقة. وتتمثل الفرص المتاحة للاستثمار في إنشاء وتشغيل وصيانة كلية ومدرسة ومستشفى أهلية تقدر مساحة الكلية بـ 100,000 م2 على طريق زيد بن الخطاب بأبيار الماشي، فيما تقدر مساحة المدرسة بـ19966.45م2 على طريق خالد بن يزيد بن حارثة، وتقدر مساحة المستشفى بـ14382.78 م2 بالإضافة لإنشاء وتشغيل وصيانة مستودعات مبردة بمساحة تقدر بـ 50398.09م2.



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