شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)"، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بحجم تداول بلغ 5.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 307.7 مليون جنيه، تلاه سهم "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول بلغ 167.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 225.3 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث، "سبيد ميديكال" بحجم تداول بلغ 84.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 204.8 مليون جنيه، ثم "المجموعة المصرية العقارية"، بحجم تداول 9.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 194.3 مليون جنيه، ثم "المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)"، بحجم تداول 189.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 160.6 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس، "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية"، بحجم تداول بلغ 7.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 151 مليون جنيه، ثم "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول 163.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 101.5 مليون جنيه، ثم "ارابيا انفستمنتس هولدنج" بحجم تداول 192.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 96.7 مليون جنيه، وفى التاسع "العبوات الطبية"، بحجم تداول 110.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 94.8 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية"، بحجم تداول بلغ 175.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 78.3 مليون جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30"، بنسبة 4.5% ليغلق عند مستوى 10600.07 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 10.48% ليغلق عند مستوى 2011.75 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعوداً بنحو 8.32%، مغلقًا عند مستوى 2942.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان"، ارتفاعاً بنحو 3.49% مغلقًا عند مستوى 12893.34 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.97%، ليغلق عند مستوى 1211.70 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 39.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 614.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 329.4 مليار جنيه إلى 343.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 100.9 مليار جنيه إلى 106.9 مليار جنيه بنسبة نمو 6%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً، من 430.3 مليار جنيه إلى 450.5 مليار جنيه بنسبة نمو 4.7%، ونزل رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.2 مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.01%.