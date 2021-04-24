شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تواصل التعافي.. 33% ارتفاع القيمة السوقية لـ 8 شركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

ارتفعت القيمة السوقية لأسهم 8 شركات مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين بنسبة 33% إلى 704.03 مليار درهم، حتى آخر إغلاق يوم الخميس الماضي مقابل 528.86 مليار درهم في آخر إغلاق في جلسة 31 ديسمبر من العام الماضي، فيما أظهرت البيانات ارتفاعاً في القواعد السعرية لهذه الأسهم خلال فترة المقارنة وذلك في مؤشر على المنحى الصعودي للعديد منها على طريق استعادة قيمها العادلة، وبالتزامن مع وصول أسهم أخرى إلى مستويات سعرية تاريخية لم تصلها منذ إدراجها في الأسواق.

ومن بين هذه الأسهم «العالمية القابضة» الذي أضاف 49.5 درهم مكاسب حتى نهاية جلسة يوم الخميس الماضي، مغلقاً عند 91.5 درهم، مقارنة مع آخر مستوى سعري وصل له السهم في آخر جلسات العام الماضي، بنحو 42 درهماً.

وزادت القيمة السوقية للسهم بنحو 90.16 مليار درهم إلى 166.66 مليار درهم في آخر جلسة تداول مقارنة مع 76.49 مليار درهم في 31 ديسمبر من العام 2020، وبنسبة ارتفاع بلغت 117.8%، واحتل بذلك المركز الثاني من حيث أعلى قيمة سوقية في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد سهم «اتصالات».

وجاء هذا النشاط المتواصل على السهم، مع تحقيق الشركة أرباحاً صافية قدرها 3.02 مليار درهم بنهاية عام 2020 مقارنة بأرباح بلغت 505.6 مليون درهم في عام 2019 بارتفاع 497%.

وجاء ذلك أيضاً على وقع المزيد من الاستحواذات الجديدة ل«العالمية القابضة»، وكان آخر إكمال عملية شراء حصة قدرها 45% في شركة ألفا ظبي القابضة (تروجان القابضة سابقاً).

ومن بين الأسهم التي أسست لقواعد سعرية جديدة في الأسواق، سهم شركة «اتصالات» الذي أضاف 4.46 درهم مكاسب ليغلق في آخر جلسة تداول يوم الخميس عند مستوى 21.36 درهم، مقارنة مع مستوى سعري بلغ 16.9 درهم في آخر جلسات العام الماضي.

ويعود المستوى التاريخي الذي لم يصل إليه السهم منذ إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى الأرباح القوية المسجلة للشركة، وإلى قرار رفع نسبة تملك الأجانب في أسهم الشركة بواقع 49%.

كما ارتفعت القيمة السوقية لسهم اتصالات بنسبة 26.38% إلى 185.76 مليار درهم في جلسة يوم الخميس الماضي، مقابل 146.97 مليار درهم في آخر جلسات العام الماضي.

وعلى صعيد سهم «الدار العقارية» فقد أضاف سعره 0.48 درهم مكاسب بعد إغلاقه يوم الخميس عند 3.63 درهم، مقارنة مع 3.15 درهم إغلاق يوم 31 ديسمبر من 2020.

كما أضاف سهم «الدار» 3.77 مليار درهم مكاسب وبنسبة ارتفاع 15% إلى 28.541 مليار درهم مقارنة مع 24.76 مليار درهم في آخر جلسات العام الماضي.

وكانت «الدار» كشفت مؤخراً عن تنفيذ مخطط لإدارة وتنفيذ مشاريع بقيمة 50 مليار درهم على مدار 3-5 سنوات، ومنها مشاريع بقيمة 40 مليار درهم ضمن إطار الاتفاقية الأخيرة الموقعة مع حكومة أبوظبي.

وأظهرت البنوك ارتفاعاً مستمراً في المستويات السعرية لأسهمها مثل «أبوظبي الأول» الذي أضاف 1.56 درهم مكاسب سعرية بعد إغلاقه عند 14.46 درهم في آخر جلسة تداول مقارنة مع مستوى سعري سجله السهم عند 12.9 درهم في نهاية العام 2020.

كما أضاف سهم البنك مكاسب 17.035 مليار درهم بنسبة ارتفاع 12% إلى 157.9 مليار درهم، مقابل 140.86 مليار درهم في آخر إغلاقات العام الماضي، فيما يأتي هذا التحسن في الأداء مع استمرار التعافي من جراء أزمة كوفيد-19، بعد التحرر نسبياً من ضغط المخصصات على نتائج القطاع المصرفي خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف «الإمارات دبي الوطني» 1.7 درهم مكاسب إلى سعره الحالي البالع 12 درهماً في جلسة يوم الخميس الماضي، مقابل 10.3 درهم قد وصل إليها السهم في آخر جلسات عام 2020، بينما ربح السهم 10.74 مليار درهم إضافية إلي قيمته السوقية البالغة 75.8 مليار درهم، مقارنة مع 65.06 مليار درهم بنهاية العام الماضي بنسبة ارتفاع 16.5%.

وعلى صعيد سهم «إعمار العقارية» أضاف السهم 0.34 فلس مكاسب، حيث لا يزال يعاني السهم من تعاف بطيء خاصة أن سعره بلغ حتى الآن 3.87 درهم، مقارنة مع 3.53 درهم في آخر جلسات العام 2020، كما أن القيمة السوقية ارتفعت نحو 10% إلى 27.7 مليار درهم مقارنة مع 25.27 مليار درهم في آخر جلسات العام الماضي، بإضافة 2.4 مليار درهم مكاسب.

وارتفعت القيمة السوقية ل«أدنوك للتوزيع» بنسبة 32% إلى 57 مليار درهم، مقارنة مع 43.135 مليار درهم في العام الماضي، مع إضافة 13.86 مليار درهم مكاسب. وأضاف السهم 0.81 درهم إلى سعره البالغ 4.56 درهم مقارنة مع مستوى 3.75 درهم في آجر جلسات 2020.

وفي ما يتعلق بسهم «أغذية» فقد ارتفعت قيمته السوقية خلال فترة المقارنة بنسبة 83% إلى 4.66 مليار درهم مقابل 2.55 مليار درهم في آخر جلسات 2020، مع إضافة 2.11 مليار درهم مكاسب سوقية، بينما أضاف السهم 2.23 درهم مكاسب سعرية جديدة ليصل مع آخر إغلاق عند 6.48 درهم مقابل 4.25 درهم في آخر جلسات العام الماضي.