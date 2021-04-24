شكرا لقرائتكم خبر عن ثغرة تهدد بتسريب بيانات 1.5 مليار من مستخدمي «أبل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف خبراء تقنية ألمان، ثغرة أمنية تهدد 1.5 مليار من مستخدمي أجهزة «أبل» بتسريب بياناتهم الحساسة مثل أرقام الهواتف ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة من قبل القراصنة.

وتتعلق الثغرة التي رصدها باحثون في جامعة «دارمشتاد» الألمانية، بخاصية «AirDrop»، التي تتيح نقل الملفات بين أجهزة «أبل»، إذ تتيح للمتسلل اكتشاف رقم الهاتف والبريد الإلكتروني الخاص بمستخدمي الخاصية بسهولة، وفق ما نشره موقع «جيزمودو».

وتكمن خطورة الثغرة أيضاً في أنه يمكن استغلالها من المخترق دون الحاجة إلى أي تفاعل من جانب الضحايا على أجهزتهم، فكل ما يحتاج إليه المخترق هو جهاز «آيفون» لشن هجومه جهاز الضحية.

وبحسب الخبراء، فإن مستخدمي خاصية «AirDrop»، يضبطونها على هواتفهم، لتحديد الأشخاص الذين يمكن تبادل الملفات معهم، وتظهر الثغرة في طريقة تأكد «أبل» من تحقق هذا الشرط الذي ينتهي بمجموعة من الأكواد يمكن بسهولة كسرها وتخمينها من «الهاكرز».

ولسد هذه الثغرة، اقترح الباحثون حلهم على شركة «أبل» في شكل بروتوكول متبادل أطلقوا عليه «PrivateDrop» يقوم التحديث البرمجي بسد الثغرة من خلال عملية تأمين تستغرق ثانية واحدة.

ولفت الخبراء إلى أن الشركة الأمريكية تجاهلت أمر الثغرة منذ التبليغ عنها في مايو/أيار من العام 2019، ولم تقر بها، أو تتواصل مع الباحثين بشأن سدها.