د. حسن مدن

أطباء الجلدية هم من يمكن أن يفيدونا بالمقصود ب«الجلد السميك»، وفيمَ يختلف عن الجلد الرقيق. وفي حدود معلوماتي المتواضعة، فإن الجلد السميك في جسم الإنسان هو ذاك الذي يغطي باطن القدمين والكفين وأصابعهما، فيما يغطي الجلد الرقيق بقية أجزاء الجسم، والعلم اليقين عند أهل الاختصاص، ولكن يبقى أن المصطلحات والشروحات في الطب محايدة، محض طبية أو علمية، لا شأن لها بالمعاني التي نُضفِيها نحن على المفردات، إن في الحديث اليومي أو في بلاغة التعبير والأدب.

قواميس اللغة تقول إن السميك هو الغليظ، الثخين، الخشن، الصلب، وعكسه الرقيق، ولعل أكثر مفردة من هذه المفردات تخرج «السماكة» من سياقها المحايد، المجرد، الذي يجعلها صالحة لوصف كل شيء تقريباً، كأن نقول، مثلاً، إن الجدار أو الخشب سميك، هي مفردة «الغلاظة»، التي يمكن أن تطلق على البشر، بصرف النظر عن جلودهم، فيمكن أن نصف أحدهم ب «الغليظ»، لثقل دمه أو سلاطة لسانه أو وقاحته أو عدوانيته، وما إلى ذلك من تعابير الهجاء.

لكن «الغلاظة»، لا تقال عن أحدهم من باب الهجاء وحده، وإنما أيضاً للتعبير عن القوة والصلابة والتماسك، وعلى طريقة «يا جبل ما تهزك ريح»، فأي ريح مهما كانت قوية قادرة على أن تهز جبلاً بصخوره الصلبة؟ بالمعنيين المشار إليهما: معنى الهجاء ومعنى إظهارالقوة، ردت جين بساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في مقابلة مع الصحفيين على تشبيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خصوم روسيا البارزين على الصعيد الدولي بالنمر «شريخان» من أبطال «كتاب الأدغال» للكاتب البريطاني رديارد كبلينج، مشيراً إلى حشد أمريكا قوى أصغر حولها مثل ابن آوى «تاباكي».

لعلنا نتذكر كيف كان «تاباكي» في مسلسل الكرتون الذي جسّد أبطال الكتاب يعرض خدماته على النمر «شريخان»، ويحضر له الفرائس، ويرى بوتين أن خصوم بلاده: «يتهجمون على روسيا دونما سبب، ويلتف حولهم من يرددون نفس العواء لكي يداهنوا سيدهم ويخطبوا وده وكأنهم أمثال تاباكي الذي يدور حول شيرخان، متزلفاً له»، مشبهاً تبعية الأوروبيين لواشنطن بتبعية «تاباكي» ل «شريخان»، وهو ما حمل المتحدثة باسم البيت الأبيض على القول بأن كلام بوتين لا يخصّ شخصيات أمريكية، مضيفة أن الأمريكان لا يتأثرون بكلام بوتين لأن «جلدنا سميك».

وفي مباراة الجلد السميك هذه، جاء الرد من موسكو على لسان عضو الغرفة العليا للبرلمان الروسي السيناتور أليكسي بوشكوف بالقول: «لن يساعد الجلد السميك الولايات المتحدة على دفع المقاربة التي أعلن بوتين عنها».

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