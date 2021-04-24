منطقة القوز الإبداعية في دبي منطقة ثقافية تضاف إلى الفضاءات الثقافية المفتوحة على الفنون والإبداع في الإمارات: منطقة جزيرة السعديات في أبوظبي، ومنطقة الشارقة القديمة وخورفكان، والآثاريات والمواقع التاريخية في إمارات الدولة.

تطوير منطقة القوز الإبداعية في حدّ ذاته مكسب لقطاع الصناعات الإبداعية في الإمارات، ومكسب للمثقفين الإماراتيين والعرب والأجانب المقيمين في الدولة، ويربط هذا التطوير مباشرة بين الفنون والاقتصاد، تحديداً ما يُسمى اقتصاد المعرفة أو اقتصاد الفنون، هذا من الناحية العملية العلمية، فالمناطق الثقافية هي فضاءات متخصصة إن جاز الوصف، تكتسب خصوصيتها من خصوصية المشاريع الثقافية التي تحتويها، ولكن أردت القول هنا إن المكان الثقافي يكتسب خصوصيته أيضاً من طبيعته الجغرافية والجمالية.

المنطقة الثقافية، وأرجح هنا أن الأكثر حميمية هو وصف «المكان الثقافي» قد يكون مكاناً ذا طبيعة بحرية مائية، وقد يكون ذا طبيعة صحراوية رملية، وقد يكون ذا طبيعة جبلية، وهي البيئات المكانية الثلاث القائمة فعلاً في الإمارات.

القوز، تراوح بين ما هو صحراوي، وبحري.. قريبة نوعاً ما من البحر، ولها في الوقت نفسه امتدادها الصحراوي، والمهم هنا، روح المكان، وكيفية تفاعل المبدع مع هذه الروح.

قبل سنوات عمل مهرجان طيران الإمارات على تقليد جميل في فعالياته، وذلك، حين يلقي الشعراء قصائدهم ليلاً في الصحراء، وهي ضيافة كريمة في حضرة الرمل في منطقة العوير في دبي، شعر في مكان جمالي وثقافي بامتياز، حيث تتلاقى أرواح الشعراء، وأرواح قصائدهم الآتية من بيئات مختلفة.

ذلك ما قصدته دائماً في المكان الثقافي، أو في «المنطقة الثقافية».. أولاً الروح، وبعد ذلك يسهل تماماً تدبير المشاريع، والروح تكمن في تفاصيل المكان ومفرداته وصوره وتشكيلاته.

لكل مكان روح، تماماً مثل الكائنات الحية الإنسية والحيوانية والنباتية، روح المكان الصحراوي تتمثل في طهرانيته وطفوليته النقية التي تعكسها نقاوة الرمل ودلالات هذه النقاوة التي تتماثل مع ذات الإنسان.

في المكان الآثاري.. القلاع، الأبراج، البراجيل، الأبواب، الأقواس، وإلى آخره من مفردات المكان يحضر التاريخ، وتحضر صور التراث والثقافة الشعبية، هذه ميزة أساسية في المكان الآثاري الذي يحيل مباشرة إلى التاريخ.

في المكان البحري، وتحديداً في الإمارات تحضر مفردات: البحّارة، الغوص، النوخذة، اللؤلؤ وغيرها من مفردات تتكثف فيها روح المكان.

تتكثف روح المكان أيضاً في الجبال وفي حضورها الحجري وامتداداتها الصخرية، وما يحف بها أحياناً من نبات.

ما يهم هنا، هو ما تنتجه هذه الأمكنة من ثقافة وجماليات وفنون، والأماكن بذاتها المادية لا تنتج هذه الفنون من تلقائها، بل المبدع الذي يتفاعل ويتعايش مع هذا المكان ويديره هو الذي ينتج الأدب والفن والصورة والكتابة من وحي المكان، ومن المشروع الثقافي القائم في المكان.

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