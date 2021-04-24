أستاذ الجيل

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سؤال يومي طوال شهر رمضان تكتبه إيمان الهاشمي

اتبع القواعد الشرقية والغربية مَعاً، فتحوّلت أساليبه علماً مُستَمَعاً، تتلمَذ على يديه أهم أبناء ذلك الجيل، ومن أشهرهم الرائع محمد عبد الوهّاب والمدهش رياض السنباطي. هو أول من لحّن أولى أغاني كوكب الشرق أم كلثوم في العشرينات، وأكثر من شدّ أزرها في الثلاثينات، حتى تضاءل تعاونهما في الأربعينات، وتلاشى تماماً في الخمسينات، إلى حين وفاته في الستينات.

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