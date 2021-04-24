شكرا لقرائتكم خبر عن 2.5 مليار جنيه إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بجمارك السخنة خلال مارس2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، وحرصًا من مصلحة الجمارك المصرية برئاسة السيد كمال نجم، على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركى من أجل التيسير على المواطنين، أفرجت الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة حسام جاد المولى مدير عام الإدارة خلال شهر مارس 2021 عن مشمول 6474 شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 20648 حاوية وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع ( مكونات تكييف - ثلاجات -مراوح - أقمشة - أخشاب - خيوط ) وقطع غيار سيارات وإكسسوار للهواتف المحمولة واكسسوار حريمى ولعب الأطفال .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة 698 مليونا و520 ألف جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى مليار و827 مليونا و41 ألف جنيه .

كما بلغ عدد الشهادات الجمركية التى تم تصدير مشمولها من جمارك السخنة خلال شهر مارس 2021 حوالى 1556 شهادة صادر بعدد 20548 حاوية، بقيمة إجمالية مليار و814 مليونا و923 ألف جنيه وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 4 ملايين 200 ألف جنيه، كانت أغلب الأصناف المصدرة عبارة عن (دريس برسيم - رخام-رمال- فوسفات- فايبر جلاس)

وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر مارس 2021 حوالى 2 مليار و 525 مليونا و 561 ألف جنيه جنيه.