روبرت باس.. خريج الآداب مؤسس شركة لطائرات رجال الأعمال

روبرت ميوز باس هو ملياردير ورجل أعمال أمريكي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة «أريون كوربوريشن»، وهي شركة طيران أمريكية في مدينة رينو في ولاية نيفاداالأمريكية، وفي عام 2018 بلغت ثروته الصافية 5 مليارات دولار.

يشار إلى أن «باس» عمل في لجنة النقل العام والطرق السريعة في ولاية تكساس.

وبدأت مجموعة «أريون» أعمالها منذ أكثر من 20 عاماً، وتركز في الوقت الراهن على تصميم عملي وفعّال على طائرات رجال الأعمال الأسرع من الصوت.

ولد روبرت باس في عام 1948 في مدينة «فورت وورث» بولاية تكساس، وكان والده بيري ريتشاردسون باس مستثمراً وبحاراً، ولدى باس ثلاثة أشقاء هم لي مارشال وإيد وسيد، وعمه هو رجل الاعمال سيد ريتشاردسون.

تخرج «باس» من جامعة «ييل»، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في الآداب، ومن ثم حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية ستانفورد للدراسات العليا في إدارة الأعمال.

أسس والده شركة «باس براذرز أنتربرايسيز» في عام 1960، بعد أن ورث 11 مليون دولار من عمه الأكبر سيد دبليو ريتشاردسون في عام 1959، وفي عام 1985 أسس باس مجموعة «روبرت إم باس» كشركة استثمار شخصية له، ويشغل أيضاً منصب رئيس شركة «كيستون» التي تعمل في مجال النفط، وفي عام 1986، أسس شركة «أوك هيل كابيتال بارتنارز» وهي شركة للاستثمار في الأسهم الخاصة بأصول تبلغ قيمتها 10.4 مليار دولار،

وفي إبريل من عام 1987، اشترى مع عدد من المستثمرين في شركة TFBA شركة «تافت برودكاستينج» التي كانت تكتلاً إعلامياً في أوهايو مقابل 1.43 مليار دولار.

وفي مارس من عام 1988، باع باس فندق «بلازا» في نيويورك لرجل الأعمال دونالد ترامب، وفي إبريل من العام ذاته قاد عملية شراء شركة «بيل أند هوويل» المصنعة للكاميرات والعدسات.

وفي يونيو من عام 1988 قدم «باس» عرضاً لشراء شركة النشر والمعلومات «ماكميلان أي أن سي»، إلا أن الشركة استجابت بإعادة الهيكلة.

وقد عمل «باس» سابقاً رئيساً لمجلس إدارة شركة «أريون سوبرسونيك»، وهي شركة مطورة لطائرات الأعمال الأسرع من الصوت. واستبدل باس ب توم فايس ليصبح رئيس مجلس الإدارة، بعد إعلان الشراكة بين «أريون» و«بوينج» في الخامس من فبراير من عام 2019.

شغل باس منصب رئيس مجلس أمناء جامعة ستانفورد، والصندوق الوطني للحفاظ على التاريخ، مركز كوك لطب الأطفال. كما أنه عضو في مجلس أمناء معهد بروكينجز وجامعة روكفلر وكلية جروتون ومتحف أمون كارتر.

تبرع باس وزوجته بمبلغ 13 مليون دولار لتمويل تجديد مكتبة جامعة يل، والتي أعيد تسميتها لمكتبة باس، وفي عام 2005 تبرعا بمبلغ 30 مليون دولار لكلية ستانفورد للدراسات العليا، أما في عام 2013 فتبرع «باس» بمبلغ 50 مليون دولار لجامعة «ديوك» في مبادرة لتشجيع التعاون في الدراسات بين التخصصات المتعددة، وفي عام 2001 تبرع بمبلغ 10 ملايين دولار لتمويل المنح الدراسية في جامعة «ديوك».

يشار إلى أن «باس» متزوج من آن تي باس، ورزق منها بأربعة أطفال، ويقيم في مدينة «فورت وورث» في ولاية تكساس، كما أن لديه عدداً من العقارات في مدينة نيويورك وواشنطن العاصمة،إضافة إلى منزل فاخر في «سيل هاربور» على الجانب الجنوبي الشرقي من جزيرة «ماونت ديزرت».