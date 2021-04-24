قطاع النقل الأخضر

في الوقت الذي نواجه فيه تحديات هائلة ناجمة عن جائحة فيروس «كورونا»، من الأمور المطمئنة أن نرى العالم يحشد قواه أكثر من أي وقت مضى لمعالجة أزمة الاحترار العالمي التي تلوح في الأفق. فبدءاً من الطاقة المتجددة إلى أسواق الكربون إلى الزراعة المستدامة، تتخذ مختلف البلدان خطوات لمعالجة الانبعاثات وتعزيز القدرة على الصمود.

ومع ذلك، ثمة مجال واحد على وجه الخصوص يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، وهو النقل. فبدون إزالة الكربون من قطاع النقل، لن يتيسر تطبيق أي سيناريو لتحقيق الهدف المناخي بتقييد الزيادة في الاحترار العالمي عند 1.5 درجة، ونحن نمضي حالياً في الاتجاه الخاطئ. إذ ينبعث من قطاع النقل العالمي حوالي 24% من إجمالي انبعاثات الكربون المرتبطة بالطاقة في العالم، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة إلى 60% بحلول عام 2050.

وهناك جوانب مختلفة للنقل تشكل تحديات أمام التحول إلى التنمية منخفضة الكربون. وهو قطاع لا مركزي إلى حد كبير، إذ يمتد بين الجو والبحر والأرض. ويلعب السلوك البشري دوراً كبيراً في أنماط الطلب على السفر وتصعب إدارته. والأهم من ذلك أن العديد من البلدان، لا سيما في العالم النامي، تفتقر إلى أدوات السياسة العامة والاستثمارات لمعالجة الأثر المناخي لقطاع النقل.

وكان من المثير للتفاؤل أن نسمع عن عدد لا يحصى من المبادرات والبرامج في جميع أنحاء العالم التي تشمل التخفيف من انبعاثات النقل. فهناك الكثير مما يجري عمله ولكن للأسف، لم يكن كل هذا كافياً لتغيير اتجاه نمو الانبعاثات. ومن الواضح أن التقدم سيتطلب القيام بالأمور بطريقة مختلفة، والتعاون بشكل أوثق بكثير. ويتعين علينا أن نتعامل مع إزالة الكربون من قطاع النقل بطريقة استراتيجية منهجية ومنسّقة.

وتتمثل إحدى العقبات الرئيسية في أن النقل يفتقر إلى الأدوات العالمية اللازمة لإيجاد الحلول واختبارها ورعايتها وتنسيقها وتوسيع نطاقها. ولوضع حلول على نطاق واسع، يتعين على البنك الدولي، وغيره من بنوك التنمية المتعددة الأطراف ووكالات التنمية الثنائية والقطاع الخاص أن تجتمع وأن تستغل مواردها.

ومع تعافي العالم من جائحة كورونا، أمام البلدان المختلفة الآن فرصة لا تأتي إلا مرّة واحدة خلال جيل، وهي أن تضع نفسها على مسار التنمية المستدامة الشاملة والقادرة على الصمود، وستحدد القرارات التي تُتخذ الآن إلى أي مدى يشهد العالم تقدماً إنمائياً متجدداً، مع خلق فرص عمل مستدامة، وإحداث تحول اقتصادي منخفض الكربون. إزالة الكربون من النقل هو قطعة حاسمة من هذه المعضلة. وهناك توافق قوي في الآراء بين الحكومات والقطاع الخاص على ضرورة التحرك الآن، معاً، مع الابتكار والتصميم. لمشاطرة ثمار هذه الجهود.

البنك الدولي