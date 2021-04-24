أرمينيا تشيد باعتراف بايدن بالإبادة وتعده «خطوة قوية جداً»

يريفان - (أ ف ب)

رحب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان السبت بالقرار التاريخي للرئيس الأمريكي جو بايدن لجهة الاعتراف رسمياً بالإبادة التي تعرض لها الأرمن.

وشكر باشينيان بايدن في رسالة على موقع فيسبوك قائلاً: «هذه الخطوة القوية جداً لصالح العدالة والحقيقة التاريخية» والتي توفر «دعماً لا يقدر لأحفاد ضحايا الإبادة الأرمنية». وأضاف: «تلقى الأرمن في أنحاء العالم بحماس شديد وترحيب بالغ الاعتراف بالإبادة».