الاقتصاد

أرمينيا تشيد باعتراف بايدن بالإبادة وتعده «خطوة قوية جداً»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

24 أبريل 2021

22:15 مساء

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يريفان - (أ ف ب)
رحب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان السبت بالقرار التاريخي للرئيس الأمريكي جو بايدن لجهة الاعتراف رسمياً بالإبادة التي تعرض لها الأرمن.
وشكر باشينيان بايدن في رسالة على موقع فيسبوك قائلاً: «هذه الخطوة القوية جداً لصالح العدالة والحقيقة التاريخية» والتي توفر «دعماً لا يقدر لأحفاد ضحايا الإبادة الأرمنية». وأضاف: «تلقى الأرمن في أنحاء العالم بحماس شديد وترحيب بالغ الاعتراف بالإبادة».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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