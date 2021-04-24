شكرا لقرائتكم خبر عن أرمينيا تشيد باعتراف بايدن بالإبادة وتعده «خطوة قوية جداً» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
24 أبريل 2021
22:15 مساء
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يريفان - (أ ف ب)
رحب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان السبت بالقرار التاريخي للرئيس الأمريكي جو بايدن لجهة الاعتراف رسمياً بالإبادة التي تعرض لها الأرمن.
وشكر باشينيان بايدن في رسالة على موقع فيسبوك قائلاً: «هذه الخطوة القوية جداً لصالح العدالة والحقيقة التاريخية» والتي توفر «دعماً لا يقدر لأحفاد ضحايا الإبادة الأرمنية». وأضاف: «تلقى الأرمن في أنحاء العالم بحماس شديد وترحيب بالغ الاعتراف بالإبادة».
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