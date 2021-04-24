شكرا لقرائتكم خبر عن الأنصار يتوج ببطولة الدوري اللبناني للمرة الأولى منذ 14 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كسر الأنصار صياماً دام 14 موسماً عن لقب بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم، بعدما توج به للمرة الرابعة عشرة في تاريخه (رقم قياسي) إثر فوزه على غريمه التقليدي النجمة 2-1 السبت على ملعب جونية البلدي في المباراة الحاسمة ضمن المرحلة الخامسة والأخيرة من دور السداسية للأندية الأوائل.

ورفع الأنصار رصيده في الصدارة إلى 40 نقطة مبتعداً بفارق خمس نقاط عن النجمة، الذي تلقى أول خسارة هذا الموسم.

وثأر «الزعيم الأخضر» لخسارته ذهاباً بالنتيجة عينها محققاً فوزه رقم 21 للأنصار في دربي لبنان، مقابل 21 للنجمة فيما تعادلا في 26 مناسبة.

وقال قائد الأنصار معتز بالله الجنيدي الذي كان في عداد الفريق المتوج عام 2014 إنه شعور رائع أن يعود كقائد بعد طول هذه المدة ويرفع الكأس، مضيفاً: «نستحق هذا التتويج إذ لم نبخل بنقطة عرق لإرضاء جمهورنا، وإننا لم نوفق في بعض المباريات إلا اننا تمكنا من ثقافة الفوز على نحو صحيح وهذا ما قادنا للقب».

وحصد قائد منتخب لبنان حسن معتوق اللقب لأول مرة خارج نادي العهد، والخامس في تاريخه، وقال: «الفريق الأخضر كان متعطشاً لهذا اللقب، واستطعنا أن نستغل كل الإمكانات التي توفرت لنا لنتوج مجهود الإدارة واللاعبين باللقب، الموسم كان شاقاً جداً نظراً لتغييرات التي عرفها، إلا أننا كان لدينا النفس الأطول وكللنا هذا الأمر بالتتويج، التتويج كان مستحقاً، وأنا ارتديت قميص النجمة سابقاً إلا انني لاعب محترف وأقدم كل شيء للنادي الذي أدافع عن ألوانه».

وأسند الاتحاد مهمة قيادة إلى الحكم الدولي محمد عيسى، وذلك قبل نحو نصف ساعة من انطلاقها، إذ حضر إلى الملعب 11 حكماً.

احتاج الفريق النبيذي إلى ثلاث دقائق ليفتتح التسجيل عندما انبرى حسن كوراني لركلة حرة رفعها عرضية، فخطفها حسين عواضة برأسه في شباك مرمى فريقه السابق بعيداً عن متناول الحارس نزيه أسعد (3).

الهدف كان كفيلاً بتغيير خطط المدربين، الارتباك طغى عند الفريق الأخضر فكثرت الأخطاء، فيما لعب الفريق النبيذي بأريحية، وسدد علي طنيش من بعيد فوق المرمى (19)، ورد حسن شعيتو «موني» بتسديدة قوية أنقذها حارس النجمة علي السبع إلى ركنية (20).

وجرب حسن معتوق بتسديدة فوق المرمى أيضاً (21)، وسدد كرة من ركلة حرة مباشرة أمسكها السبع (25). وعزز مدرب الأنصار هجومه فأشرك كريم درويش بدلاً من الظهير يوسف عنبر، وكاد موني أن يعادل الكفة بين الفريقين إلا أن تسديدته إثر مرتدة سريعة جاءت ضعيفة (40)، لكن التعادل لم يتأخر إذ مرر كريم درويش كرة بينية إلى حجازي، الذي توغل وسدد كرة زاحفة إلى يمين الحارس السبع (43).

وخفت بريق المباراة في الشوط الثاني، حيث أغلق الأنصار منطقته، فيما بدأ مدرب النجمة موسى يخرج مدافعيه ويرمي بأوراقه الهجومية، وكاد البديل خالد تكه جي أن يعيد التقدم للنبيذي من تسديدة متقنة أنقذها قائد الأنصار المدافع معتز بالله الجنيدي برأسه إلى ركنية قبل أن تخترق المقص الأيسر (65)، وسدد تكه جي كرة أخرى أبعدها حارس الأنصار ببراعة (69).

وخطف البديل أنس أبو صالح هدف الفوز للأنصار برأسية في قلب المرمى إثر عرضية من ركلة حرة نفذها معتوق (75).