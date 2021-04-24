شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة بكورونا كل أربع دقائق في الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

تواصل جائحة كورونا، الضغط على مستشفيات الهند، التي باتت تسجل حالة وفاة كل أربع دقائق، بعد إعلان السلطات الصحية تسجيل حصيلة وفيات يومية قياسية السبت بلغت 2624 حالة، ليبلغ إجمالي ضحايا الفيروس فيها نحو 190 ألفاً منذ تفشيه.

وسجلت الهند زيادة قياسية في الإصابات بلغت 346786 حالة خلال 24 ساعة ما يرفع إجمالي المصابين بكورونا إلى 16,5 مليوناً، بينما أظهرت بيانات الوزارة أن الوفيات زادت 2624 ليبلغ الإجمالي 189544 حالة.

وتحاول الحكومة تأمين الأكسيجين للمستشفيات المكتظة، فخلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، أحصت السلطات الهندية 2624 وفاة جراء المرض، في عدد قياسي جديد يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية الرسمية إلى قرابة 190 ألفاً منذ بدء تفشي الوباء في هذا البلد الذي يعدّ 1,3 مليار نسمة.

ويرى خبراء أن الأعداد الفعلية قد تكون أعلى بكثير وينسبون الموجة الوبائية الجديدة إلى "تحوّر مزدوج" للفيروس وتجمّعات حاشدة. وفي نيودلهي، التي تخضع لإغلاق يستمرّ حتى الاثنين، أطلقت مستشفيات تعاني نقصاً حاداً في الأكسجين والأدوية، نداءات استغاثة للحكومة كي تؤمن لها بشكل عاجل الأكسجين لمئات المرضى على أجهزة التنفس.

وأمام المستشفيات في المدن الرئيسية للهند حيث سجّلت نحو مليون إصابة في غضون ثلاثة أيام، اتسعت طوابير مرضى كوفيد وأقاربهم القلقين.

وباتت الهند ثاني أكثر دولة متضررة في العالم بعد الولايات المتحدة، عقب إحصاء 350 ألف إصابة في آخر 24 ساعة وبلوغ إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء الأزمة 16,5 مليون.

بيد أنّ الخبراء المتابعين يرجّحون أن تكون الحصيلة أعلى إذا ما أخذت الإصابات غير المشخّصة في عين الاعتبار، ويعزون هذه الطفرة الوبائية إلى «تحوّر مزدوج» للفيروس وإلى مناسبات جماعية على غرار مهرجان «كومبه ميلا» الديني الذي أحياه ملايين.

وفي نيودلهي التي تخضع لإغلاق يستمرّ حتى الاثنين، أطلقت مستشفيات تعاني نقصاً حاداً في الأكسجين والأدوية، نداءات استغاثة للحكومة لتؤمن لها بشكل عاجل الأكسجين لمئات المرضى على أجهزة التنفس.