شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المشروعات التنموية فى سيناء بمناسبة الذكرى الـ39 لتحريرها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر غدا الأحد الذكرى ال 39 لتحرير شمال سيناء ورفع العلم المصرى في 25 أبريل 1982 على مدينة رفح المصرية، وبهذه المناسبة يتم افتتاح العديد من المشروعات التنموية التي انفقت الدولة عليها نحو 650 مليار جنيه وفق تصريحات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تعرف على أبرزها.

أن الاستثمارات التى أنفقتها الدولة على مشروعات البنية التحتية فى سيناء بلغت أكثر من 650 مليار جنيه من كبارى وأنفاق وطرق وكهرباء ومياه ومبانى وغيرها.

خلال الفترة الماضية قامت الدولة بتنفيذ عدد 146 مشروعًا تنمويًا بشمال سيناء بتكلفة بلغت نحو 5 مليارات جنيه بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء شمال سيناء من بينها: 3 مدن جديدة و11 تجمعا تنمويًا ومنطقة لوجستية.

بهذه المناسبة يتم افتتاح 52 مشروعا تكلفت نحو مليارى جنيه منها عدد 19 عمارة بعد إزالتها ولإعادة بنائها باعتمادات بلغت 151 مليون جنيه، سوق الجملة المطور فى منطقة الكيلو 17 غرب العريش بتكلفة 180 مليون و900 ألف جنيه.

يتم افتتاح محطة تحلية المياه فى قرية الريد مركز نخل بوسط سيناء بتكلفة 14 مليون جنيه.

يتم افتتاح عمليات إنارة طريق الفرما على مسار العائلة المقدسة بتكلفة مليون و896 ألفا و642 جنيه.

من بين المشروعات المنفذة تطوير شبكة مياه العريش بتكلفة 866 مليون جنيه، وإنشاء 8 محطات لتحلية المياه برفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد ووسط سيناء بتكلفة 565 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ 12 مشروعًا فى قطاع المياه والصرف الصحى بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية بقيمة 50 مليون دولار .

تم بناء مدينة رفح الجديدة بتكلفة 2 مليار و330 مليون جنيه، وتتكون من 626 عمارة سكنية و400 بيت بدوي ومنطقة خدمات مركزية وأخرى فرعية عبارة عن مستشفى سعة 40 سريرا، مسجد سعة 1000 مصلى، دار مناسبات، نقطة شرطة، إطفاء، بريد، سنترال، مخبز، محطة أتوبيسات مركزية، محطة وقود، نادى رياضى واجتماعى، سوق تجارى، مجمع مدارس للتعليم الأساسى والفنى، وخدمات فرعية عبارة عن دار حضانة ، مساجد سعة 200 مصلى لكل مسجد، مجمع محلات تجارية، ووحدة إنتاج خبز.

تم إنشاء مدينة سلام غرب مدينة بئر العبد، حيث تتضمن المرحلة الأولى للمشروع إنشاء 4340 وحدة إسكان اجتماعى و4889 وحدة إسكان متميز، إلى جانب إنشاء مدينة بئر العبد الجديدة على مساحة 2261 فدانا، وتضم 16594 وحدة سكنية تتراوح مساحة كل وحدة بين 100 و150 م2.

وإنشاء 11 تجمعًا تنمويًا متكاملًا فى منطقة وسط سيناء، وبتكلفة بلغت نحو 4 مليارات و57 مليون جنيه.

تم تطوير ميناء العريش البحرى ليصبح ميناء دوليا، وإنشاء منطقة خدمات لوجستية شرق الميناء، وجارى استكمال أعمال التطوير لاستقبال أكبر السفن.