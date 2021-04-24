كلوب: لا نستحق المشاركة في دوري الأبطال

عاد ليفربول إلى نتائجه المعثرة وأهدر في الرمق الأخير فوزاً كان سيضعه مؤقتاً في المركز الرابع، عندما عادله ضيفه نيوكاسل يونايتد 1-1، السبت في المرحلة 33 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأقرّ يورجن كلوب مدرب ليفربول بعد المباراة أن أداء فريقه لا يخوله التأهل إلى دوري الأبطال وقال: لم أشاهد فريقاً اليوم يستحق خوض دوري الأبطال العام المقبل. لدينا خمس مباريات أخرى وسنرى، إما نتعلم أو لا نخوض دوري الأبطال.. لا أعتقد أنه بمقدورنا صناعة فرص أكثر، أفضل مما قمنا به اليوم من دون أن نتمكن من ترجمتها وحسم المباراة.

وبلغت الفترة بين تسجيل ليفربول هدفه عن طريق النجم المصري محمد صلاح (3) ومعادلة نيوكاسل عبر جوزيف ويلوك (90+5)، اثنتان وتسعون دقيقة.

افتتح الحُمر التسجيل عن طريق القائد الجديد لمنتخب مصر صلاح بحركة جميلة داخل المنطقة وتسديدة قوية، رافعاً رصيده إلى 29 هدفاً هذا الموسم و20 في الدوري بفارق هدف عن متصدر ترتيب الهدافين الدولي هاري كاين مهاجم توتنهام.

لكن حامل اللقب أهدر عدة فرص لتعزيز تقدّمه ودفع ثمنها في الوقت البدل عن ضائع. حصل صلاح على فرصة ثانية أمام الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا، على غرار زميله السنغالي ساديو مانيه.

وصدّ دوبرافكا عدة كرات في الشوط الثاني، حارما البرازيلي روبرتو فيرمينو ومانيه من التسجيل، بالإضافة إلى تسديدة بعيدة من المخضرم جيمس ميلنر.

ومع الاقتراب من نهاية المباراة، بدا التوتر واضحاً على لاعبي ليفربول، فيما دفع ستيف بروس مدرب نيوكاسل بالثنائي ويلسون وويلوك وكان له ما أراد. وظهر دفاعه مهتزاً في الثواني الأخيرة التي شهدت إلغاء حكم الفيديو المساعد «في ايه آر» هدفاً لنيوكاسل، بعد لمسة يد من كالوم ويلسون.

وبعد ثوان من إلغاء هدف ويلسون في الوقت البدل عن ضائع، نجح الشاب ويلوك (21 عاماً)، المعار من أرسنال، في هز شباك الحارس البرازيلي أليسون بيكر، حارماً فريق المدرب الالماني يورغن كلوب من النقاط قبل صافرة النهاية.

وبخسارته نقطتين للمرة الثانية توالياً بعد التعادل مع ليدز يونايتد، وفي الدقائق الأخيرة أيضاً، يكون ليفربول دخل في دائرة خطر إضافي في محاولته الحلول بين الأربعة الاوائل والتأهل إلى دوري الأبطال.

رفع رصيده إلى 54 نقطة، بفارق نقطة عن كل من تشلسي ووست هام و5 نقاط عن ليستر سيتي الثالث، فيما يحلق مانشستر سيتي بالصدارة (77) بفارق 11 نقطة عن جاره مانشستر يونايتد.