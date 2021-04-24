شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الوطني» توعي برحلة العملية الانتخابية الرقمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

بصفتها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات، أطلقت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبر موقعها الإلكتروني، مبادرة «رحلة العملية الانتخابية» الرقمية لتعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين أفراد المجتمع.

وقال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «إن التجربة البرلمانية في دولة الإمارات، واحدة من التجارب المهمة والتي شهدت نجاحات كبيرة وتطورات نوعية مع كل استحقاق انتخابي، وما يترافق معه من تطوير مستمر في الإجراءات التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى الارتقاء بالخدمات اللوجستية، والتي تجسدت بشكل عملي عبر الزيادة المتواصلة في الاقبال على عملية التصويت».

وأضاف: «المبادرة الجديدة تواكب الاهتمام الكبير بالمشاركة في العملية الانتخابية، والمكانة المتميزة التي أصبح يحتلها المجلس الوطني الاتحادي كسلطة تشريعية ورقابية، والدور الذي يلعبه أعضاؤه في نقل قضايا المواطنين ومناقشتها تحت قبة المجلس، ليكونوا الصوت الذي يعبر عن احتياجاتهم والوسيلة التي تمكن من تحقيق تطلعاتهم ورغباتهم».

وأكد أن الوزارة تؤسس من خلال المبادرة لقاعدة معرفية ملهمة يُمكن من خلالها تكوين ثقافة انتخابية، كما أنها تمكّن من تشكيل صورة مرئية حول المراحل التي تمر بها عملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وترسيخ المعرفة بالإجراءات الخاصة بها من آليات الترشح للعضوية إلى التصويت وانتخاب أعضاء الهيئات الانتخابية لمن سوف يمثلهم في المجلس.

وتستهدف المبادرة، التوعية بجميع مراحل العملية الانتخابية، والتي تبدأ بالإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات، واختصاصاتها والمهام التي تقوم بها في رسم الإطار العام للعملية الانتخابية، والإشراف العام على سير الانتخابات، كما تشتمل المبادرة على التعريف بآليات إعلان أسماء الهيئات الانتخابية، والجدول الزمني للانتخابات، والذي يتضمن جميع المراحل وفق التواريخ المحددة لكل مرحلة، وبما يتناسب مع متطلباتها.

كما تضم المبادرة معلومات حول تشكيل اللجان التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، وإعلان فتح باب الترشح، وما يتبعها من إجراءات تتعلق بعملية الترشح، ليتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، بالإضافة إلى إيراد معلومات حول حملات الترشح وما يرتبط بها من إجراءات، وكذلك معلومات حول التصويت خارج الدولة والتصويت المبكر ويوم الانتخاب الرئيسي، وما يتبعها من إعلان لنتائج الفرز الأولية ولتختتم باعتماد القائمة النهائية للفائزين في حال عدم وجود انتخابات تكميلية.