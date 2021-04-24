نورة المطروشي ومحمد الملا يباشران التدريبات بمركز محمد بن راشد للفضاء الأحد

دبي: يمامة بدوان

أعلن سعيد كرمستجي، مدير مكتب الرواد في مركز محمد بن راشد للفضاء، عن أن رائدي الفضاء الجديدين، نورة المطروشي ومحمد الملا، سيباشران غداً الاحد تدريباتهما داخل المركز في منطقة الخوانيج في دبي، التي تشمل مجالات مختلفة، وتعتبر مرحلة تحضيرية لرائدي الفضاء حتى ينخرطا في التدريبات الأساسية بوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، بعد حوالي 7 شهور من الآن، بينما تتراوح مدة التدريب اليومي بين 5 إلى 7 ساعات، حسب نوع التدريب.

وأوضح في لقاء صحفي أن التدريبات التي سوف يتلقاها رائدا الفضاء متعددة، منها فن إلقاء المحاضرات والتحدث مع الجمهور، والتحدث أمام الكاميرا، واللياقة البدنية، والتدريب في محطات الطيران، في حين ستكون جميعها داخل الدولة، بشهادات معتمدة عالمياً، كما أنهما ييبدآن في تعلم اللغة الروسية في دبي قريباً، وذلك بعد تحديد الجهة التي سوف توفر لهما التدريب على التواصل والأمور التقنية، ولا بد أن تكون الجهة معتمدة دولياً.

وأضاف أن رائدي الفضاء الجديدين سوف يخوضان دورات تدريبية بعضها نظري والبعض الآخر عملي، كذلك خطة تدريبية سوف ينفذها هزاع المنصوري وسلطان النيادي مع الرائدين الجديدين في الفترة المقبلة، وسوف ينقلان إليهما خبراتهما وتجاربهما، بشكل أسبوعي، وذلك عبر الأون لاين.

وتابع.. إن تدريبات هزاع وسلطان في روسيا كانت لتحضير مهمة طموح زايد، وشملت تدريبات حول المركبة الفضائية، والهبوط في الأماكن المأهولة، والتجارب العلمية الـ 16 التي نفذها هزاع أثناء وجوده على متن محطة الفضاء الدولية، حيث كانت مدة التدريب سنة واحدة، بينما تدريبات نورة ومحمد ستكون مختلفة لأنها سوف تشمل كل الأمور التي تتعلق برواد الفضاء من أساسيات التدريب، ومدتها سنتان، وبعد الانتهاء منها سوف يتدربان ليصبحا مؤهلين لأي مهمة أو رحلة بشرية فضائية مستقبلاً.

وأشار كرمستجي إلى أنه لا يوجد حالياً، مقعد محجوز لرائد الفضاء الجديد من مركز محمد بن راشد للفضاء، وربما يكون وجود المقعد على متن رحلة فضائية إلى المحطة الدولية، مستقبلاً، وعندها سوف يتم اختيار الشخص المناسب للرحلة بعد تحديدها، ولكن حالياً رواد الفضاء الأربعة في تدريباتهم الأساسية، في حين لدى المركز اجتماعات شهرية مع وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، من أجل مناقشة الرحلات الفضائية المقبلة، كما يجري التباحث حول الموضوع ذاته مع الروس وغيرهم، وسوف نتوصل لاتفاق رسمي خلال الفترة المقبلة، عندما نكون جاهزين ومستعدين للرحلة.

وأوضح أنه بعد اختيار شخص واحد من الأربعة (هزاع وسلطان ومحمد ونورة) للمهمة الجديدة، فإن الثلاثة الآخرين سيكون لديهم مهام أخرى على الأرض أثناء وجود رائد الفضاء في مهمته على متن المحطة، وذلك ضمن الفرق التي تتابع أنشطة رائد الفضاء وحالته العلمية والعملية والنفسية بشكل مستمر.

تحديات

وحول تحديات عملية اختيار رائدي الفضاء من القائمة القصيرة، أكد أن التحديات كانت كثيرة، منها أن عملية الاختيار كانت في ظل جائحة (كورونا)، وكان من الصعب مقابلة المرشحين وجهاً لوجه في المركز، ولذلك غيّرنا في خطة المقابلات، حيث جرى مقابلة 122 متقدماً عبر «الأون لاين»، لاختصار الوقت، كذلك غيرنا بعض المواعيد، منها موعد اختبار (IQ) والاختبارات التقنية والاختبارات الشخصية، التي كان موعدها في نهاية البرنامج، كما أن جائحة «كورونا» لم تؤثر في المدة الزمنية لاختيار رائدي الفضاء الجديدين، حيث أنجز الجدول الزمني كما خطط له المركز.

وتابع أنه كلما قلّ عدد المرشحين زادت صعوبة الاختيار، لأن المرشحين الذين يصلون إلى الاختبارات الطبية، هم الذين اجتازوا مراحل عدة، منها المقابلات المرئية، والاختبارات، واجتازوا مرحلة التصفيات، حيث إن المقابلات النهائية ضمت أكثر من فتاة، ولكن نورة المطروشي كانت الأفضل بينهن، لذلك وقع عليها الاختيار.

وقال كرمستجي إن فترة التدريبات لرائدي الفضاء الجديدين في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية سوف تكون متواصلة، وسوف يتدربان مع رائدي فضاء تختارهما وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» مع نهاية العام الجاري، لذلك فإن جدول التدريبات لم يتحدد بعد، حيث عادة ما تكون مدة هذه التدريبات سنة واحدة، ولكن التدريبات المحددة لكل من محمد الملا ونورة المطروشي سوف تكون سنتين تقريباً.